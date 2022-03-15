Başkan Yalçın "Kayseri Kariyer Günleri"nin konuğu oldu

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Kayseri Kariyer Günleri"ne katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, etkinlikte öğrencilerle sohbet ederek, deneyimlerini paylaştı.

Verilen görevin hakkıyla yerine getirilmesinin önemine dikkat çeken Yalçın, "Hepimiz devletin adamıyız, devletin elemanıyız, devletimizin çocuklarıyız ve Anadolu toprakları bizim. Sahip çıkmak zorundayız. Devlet en üst çatıdır, Allah devlete zeval vermesin. Bulunduğunuz birimde en üst noktada başarılı olmanızı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversite yıllarında yaşadığı zorlukları aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Üniversite birinci sınıfa giderken bodrum katta kaldığı yarı inşaat evde bir bidon suyla sınanan, hayata hazırlanan Mustafa Yalçın, 14 yıl sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü oldu. Ne demek bu? Kader sizi bir yerlerde sıkıntıyla baş başa bırakmışsa o sıkıntı sizi mutlaka bir dönem sonraki güzelliklere hazırlamak, donatmak içindir. Öğrenciyken bilmiyordum. O bir bidon su, beni KASKİ Genel Müdürlüğü'ne hazırlıyormuş. Bundan sonra bir takım sıkıntılarla Allah sizi sınayacak olursa hayatınızın ileri safhalarındaki güzellikler için hazırlıyor demektir. Ben bu dersi çıkardım. Sizi anlamayan insanlar hayatınızda karşınıza çıkacaktır. Sakın ümidinizi kırmayın. Ben kırmadım."