Başkan Utku Gümrükçü de İzmir Aşkına Platformu'nda

İZMİR (Bültenler) - İzmir Aşkına Müzikali üzerinde 2 yıldır çalışmalarını sürdüren platform üyeleri Başkan Utku Gümrükçü'yü ziyaret etti. İzmirli turizmci Filiz Güleç'in önderliğinde yapılan ziyarette, müzikal ve platform hakkında Başkan Gümrükçü'ye bilgi verildi. Başkan Gümrükçü, tek tek oyuncularla konuştu, "İzmir için kurulan bu platformda yer almaktan onur duyarım" dedi. Müzikalin yaratıcısı Filiz Güleç de Başkan Gümrülçü'ye, yapılacak çalışmalarda kendisini platform içinde görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti. Güleç, Başkan Gümrükçü'nün Bergamalı olduğunu ve İzmir'in kuzey bölgesini çok iyi bildiğini, bu nedenle kendisinin böyle bir unvan ile platforma dahil olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Gümrükçü ve Güleç, konuşmalardan sonra bir protokol imzaladı.

Güleç, "İzmir Aşkına Platformu, bilinen tarihi 8 bin yılın üzerinde olan Ege'nin incisi Güzel İzmir'i İzmir'de yaşayan tüm paydaşlarla birlikte, her platformda temsil etmeyi amaçlayarak ortaya çıkan bir fikir ve eylem platformudur. Neolitik dönemlerden günümüz Cumhuriyet dönemine kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, sadece ülkemiz için değil evrensel kültürel miras, sağlık, ticaret gibi konularda bir anlamda köprü, yol gösterici örnek olarak değerlendirebileceğimiz kentimiz, kent belleği ile bizlerinde var oluşumuzdan, bilinçlerimize, yaşam şeklimizden, yarınlarımıza kadar tüm birikimiyle son jenerasyon İzmirlilere ev sahipliği yapmaktadır" diye konuştu. Güleç şunları söyledi: "İzmir Aşkına Platformu olarak İzmir'imizin güzide ilçesi Çiğli'nin belediye başkanı Sayın Utku Gümrükçü'nün İzmir Kuzey Bölgesi Manevi Başkanlığı Unvan ile aramıza katılmasından dolayı sevinçliyiz. Başkan Gümrükçü'yü müzikalimizi ilk sahneleyeceğimiz gün olan 16 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ağırlayacak olmaktan dolayı mutluyuz."

Güleç ayrıca şunları söyledi: "Mübadelede İzmir'i terk etmek zorunda kalan Niko ile Raşel'in aşkı anlatılıyor. Kurtuluş Savaşı dönemi danslarla sahneleniyor. 80 kişinin yer aldığı müzikalde İzmir'i anlatan, içinde İzmir geçen 12 unutulmaz şarkı var. Müzikalden elde edilen gelir, Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde, Namık Kemal Lisesi'nde ve BATÜDER'de çocukların eğitimi ve sağlığı için harcanacak. 16 - 17 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 2 Haziran Hikmet Şimşek ve 14-15 Haziran'da Ayfer Feray Sahnesi'nde sahne alacağız. Projede; Ali Kâya, Ayşegül Demiray Dirik, Barış Kınav, Berrin Akar, Burak Pelit, Ceren Bağbozan, Dilek Köktaş Gündoğdu, Fadime Bilir, Filiz Güleç, Gökmen Küçüktaşdemir, Hakan Yılmaz, İlgi Oğuzbayır, Mehmet Irmak, Özlem Çağlayan, Pelin Uğur, RanaÖzkan, Selin Ece Özgen, Tarkan Ayhan, Yağız Kaan Kazançoğlu ve Murat Can Canbay var. Koro şefimiz Süleyman Alasulu ve sanat yönetmenimiz Levent Yılmayan."

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