Başkan Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti

AA - Talip Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Başkan Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti.

Kaş Belediyesi Güreş Takımı'nın sporcuları, antrenör Barış Alagöz'ün eşliğinde Başkan Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Ulutaş, güreşlerin yakında başlayacağını, kispetlerin hazır olduğunu ifade etti.

Güreşçilerin kispetlerini vererek, onlarla sohbet eden Ulutaş, "Kaş Belediyesi, bundan sonra da güreşe destek vermeye devam edecek. Sporcularımızın müsabakalarda belediyemizi, Kaş'ımızı, Antalya'mızı en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Sporcular da Başkan Ulutaş'a kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, düzenlenecek güreşlerde başarılı sonuçlar alacaklarını dile getirdi.

AA / Talip Demirci - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title