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Başkan Tütüncü, mahalle ziyaretlerinde bulundu

Başkan Tütüncü, mahalle ziyaretlerinde bulundu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis üyeleri ve AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ile Ünsal, Yeşilyurt, Avni Tolunay ve Duraliler mahallerini ziyaret eden Tütüncü, muhtarlarla da görüştü.

Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tütüncü, esnafa da bol kazanç dileklerinde bulundu.

Mahallelilerin istek ve talepleri dinleyen Tütüncü, yaşanan sorunlarla ilgili not aldı.

Esnaf ve vatandaşlardan gelecek her türlü öneriye açık olduklarını ifade eden Tütüncü, esnaf dostu bir belediye olduklarını, el birliğiyle Kepez'i en güzel noktalara taşıyacaklarını kaydetti.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Hakan Tütüncü Hisarcık AK Parti Kepez Güncel Haberler

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