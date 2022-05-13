Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, AESOB Başkanı Dere'yi ziyaret etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın 95 bin esnafı ve 75 esnaf odası ile işbirliği içinde çalıştıklarını bildirdi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tütüncü, yeniden göreve seçilen Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti.

Esnafı birleştiren başarılı bir seçim dönemi yaşandığını belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

"Üyelerinizin her birisini en güzel şekilde temsil eden bir genel kurulu gerçekleştirdiniz. Biz de bugüne kadar 95 bin esnaf ve 75 esnaf odası ile işbirliği içinde çalışmalarımızı yürüttük. Bu birlik ve beraberliğimizle esnafımıza çok daha güzel günler yaşatacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Kepez Belediyesi olarak sizi desteklemeye, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Esnaf bizim için çok kıymetli, çok değerli, çok önemli. Esnafımızın çok mutlu olacağı yarınlarda hep beraber olacağız."

Tütüncü, Dere'ye ve yönetimine başarılar diledi.

AESOB Başkanı Dere de Tütüncü'nün göreve geldiği günden itibaren esnaf ve sanatkar ile işbirliği içinde projelerini hayata geçirdiğini belirtti.

Küresel salgın döneminde de belediye olarak her türlü desteğin verildiğini aktaran Dere, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün sözde değil özde esnaf dostu olduğunu dile getirdi.