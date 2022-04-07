Başkan Tutal, iftarda muhtarlarla buluştu

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede görev yapan muhtarlar için düzenlenen iftar programında buluştu.

Seydişehir'de merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Mehmet Tutal, muhtarların yerel yönetimlerde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, belediye çalışmalarını muhtarlarla istişare ve koordinasyon içerisinde yürüttüklerini söyledi.

Başkan Tutal konuşmasının devamında, "55 mahallemizin muhtarıyla birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Mahallelerimizde ve ilçe merkezimizde hizmetlerimize destek olan, bizlere yol gösteren, hemşehrilerimizle bizler arasında gönül köprüsü kuran değerli muhtarlarımıza minnettarım. Seydişehir olarak büyük bir aileyiz. Bugün de bu aile olgusuyla bir araya geldik ve ramazanın bereketini birlikte paylaşıyoruz." dedi.

Yemeğe katılan Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaaslan da, "Ramazanın bereketini, birlik, beraberlik ve dayanışma içiresinde hep birlikte paylaşıyoruz. Bizleri bir araya getiren, bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Tutal'a tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyoruz. Bugün çok güzel bir birlikteliğe şahit oluyoruz. Bu birlikteliğin ve beraberliğin artarak devam etmesini diliyorum." diye konuştu.