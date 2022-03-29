Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, halk toplantılarını sürdürüyor

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, düzenli olarak gerçekleştirdiği halk toplantılarında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkyılmaz, her hafta salı günü vatandaşları makamında ağırlayıp sorun ve görüşlerini yüz yüze dinliyor.

Bunun yanı sıra toplumun tüm kesimine ulaşmak amacıyla düzenli olarak mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip, yapılan hizmetleri anlatan Türkyılmaz, bu hafta Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir site sakinleriyle buluştu.

Başkan Türkyılmaz, vatandaşlarla iç içe olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Belediye başkanlığı oturduğumuz koltuktan ibaret değildir. Her zaman sahada vatandaşlarımızla iç içe olduk olmaya da devam edeceğiz. Bugün vatandaşlarımızın sorunlarını gerekli birim müdürlerimize bizzat onlar aracılığıyla ilettik. Vatandaşlarımız için sorunların çözümü ve sonucu konusunda yapılacak çalışmaların takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.