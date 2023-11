BAŞKAN TOSYALI 'SAHİLDE YENİ TAHKİMAT PROJESİ YAPILACAK'

İskenderun'da lodosta cadde ve sokaklara dolan su çekilmeye başladı (2)

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, etkili olan sağanak ve lodos bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, su basan cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. Esnafın sorunlarını dinleyen Tosyalı, yaraların sarılması için çalıştıklarını söyledi. Devletin tüm birimlerinin hızlı şekilde devreye girdiğini dile getiren Başkan Tosyalı, Yaşanan mağduriyeti bir an önce giderip esnafımızı tekrar eski günlerine getirmek için belediyemizin tüm birimleri, müdürlükleri şu an sahada. Vatandaşımızın, esnafımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Onların sorunlarını çözmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Sahilde yeni tahkimat projesi için adımlar atıldı dedi.

CHP HEYETİ HASAR GÖREN YERLERİ İNCELEDİ

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım, CHP İl Başkanı Hakan Tiryaki ile parti yöneticileri de zarar gören bölgeleri inceledi. CHP heyeti, oluşturacakları raporu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sunacaklarını ve alınması gereken önlemlerin takibini yapacaklarını söyledi.