Ünye Belediyesi mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi

ÜNYE, ORDU (AA) - Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçedeki 85 mahallenin muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Tavlı, Hüseyin Sabri Kadı Konağı'nda, merkez ve kırsal mahallelerindeki 85 muhtarla üç grup halinde istişare toplantısı düzenledi.

Muhtarların halka hizmet götürmede belediyelerin en yakın mesai arkadaşları olduğunu ifade eden Tavlı, "Bu nedenle irtibatımız sürekli devam ediyor. Muhtarlarımızla mahalle ziyaretlerimizde sık sık bir araya gelirken, bu kez de bir ortamda bir araya gelerek hem sorunlarını dinledik hem de devam eden ve başlayacak çalışmalarımıza ilişkin görüş alış verişinde bulunduk." dedi.

Tavlı, toplantıda alt yapı ve yol başta olmak üzere mahallelerde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmaların son durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Toplantıya katılan Günpınarı Mahallesi Muhtarı İlyas Haykır, Başkan Tavlı'ya mahallelerindeki hizmetlerden dolayı çiçek vererek teşekkür etti.

Tavlı ise kendisine takdim edilen çiçeği, Ünye'de tek kadın muhtar olan Ortayılmazlar Mahallesi Muhtarı Seyhan İhtiyaroğlu'na verdi.