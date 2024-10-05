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Başkan Tahmazoğlu, TEKNOFEST'te Teknoloji Takımlarını Destekledi

Başkan Tahmazoğlu, TEKNOFEST'te Teknoloji Takımlarını Destekledi
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret ederek, belediyenin desteklediği teknoloji takımları hakkında bilgi verdi ve öğrenciler için eğitime yatırım yaptıklarını vurguladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST) ziyaret etti.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Adana Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Festival alanında bulunan stantları ziyaret eden Tahmazoğlu, belediye olarak 9 takıma destek olurken, bu takımlar içerisinde Uluslararası İHA yarışmasında 2 bin 333 takım arasından performans ödülü kazanan ZAFERAY ve AERO DETECT takımlarını tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, teknoloji anlamında yapılan çalışmalarda her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti.

Şahinbey Belediyesi olarak geliştiren ve üreten bir nesil oluşturmak adına eğitime önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizen Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitime vermiş olduğumuz destekler ile üreten bir nesil oluşması için çalışıyoruz. Belediyemiz tarafından yaptırılan Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerimize teknolojik çalışmalarla ilgili imkanlar sunuluyor. Şahinbey Belediyesi olarak sadece Şahinbey ve Gaziantep'te değil, ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için yapılan tüm çalışmaların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

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