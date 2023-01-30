Başkan Soyer'den İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e Ziyaret Güncel Haberler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara ziyareti kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek Akşener'i İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne davet etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Başkan Soyer, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edip İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne davet ettim. Misafirperverliği ve olumlu yaklaşımı için kendisine ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Ergun'a şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı. Kaynak: ANKA / Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Meral Akşener Tunç Soyer İYİ Parti Güncel Haberler

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