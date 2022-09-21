İzmir gündem haberleri: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, acılı aileyi yalnız bırakmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, trafik kazasında vefat eden güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın cenaze törenine katıldı. Başkan Soyer, Onaylı'nın yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaza dün akşam saat 21.45 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. idaresindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen tramvay istasyonu güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'ya (40) çarptı. Onaylı, çarpmanın etkisiyle savrulurken, kazayı gören diğer sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Tramvayı'nın Köprü Durağı'nda çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın cenaze törenine katıldı. Başkan Soyer trafik kazasında vefat eden iki çocuk annesi Onaylı'nın yakınlarına başsağlığı diledi. Onaylı'nın naaşı Konak Çinili Camii'ndeki ikindi namazının ardından Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

(İHA)