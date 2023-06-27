Başkan Seçer, Şehit Yakınlarıyla Mersin Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Mersin Valiliği'nin düzenlediği program kapsamında şehit yakınlarıyla birlikte Mersin Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette şehitler dualarla anılırken, mezar başlarına karanfiller bırakıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Mersin Valiliği'nin düzenlediği program kapsamında şehit yakınlarıyla birlikte Mersin Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette şehitler dualarla anılırken, mezar başlarına karanfiller bırakıldı.

Başkan Seçer, arife gününde Mersin Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit aileleri ile bayramlaştı. Ziyaretinde Başkan Seçer, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit aileleri ile bayramlaştı.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik'te düzenlenen törene Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Vali Vekili İbrahim Küçük, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, şehit aileleri, gaziler ve kent protokolü katıldı.

Yaz mevsiminin gelmesi dolayısıyla bayramın sıcak geçeceğini ve akraba ziyaretlerine gelen vatandaşlarla birlikte şehir nüfusunun artmaya başladığını söyleyen Başkan Seçer, özellikle yayla ve sahil kesimlerinde yoğun bir nüfus artışı yaşandığını kaydetti. Bayram boyunca belediyenin bütün birimleri ile bir dizi ek hizmet ve tedbir aldığını aktaran Başkan Seçer, "MESKİ'sinden, itfaiyesine, zabıtasına kadar günlük yaşamı ilgilendiren alanların hepsinde birimlerimiz ve personelimiz teyakkuz halinde ve herkes görevinin başında" dedi.

Bayram boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini, bayramın birinci ve ikinci günü Merkez ve ilçe mezarlıklarına otobüs servislerinin olduğunu da belirten Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"Bayramda mezarlık ziyaretleri çok önemli. Bütün vatandaşlarımız bayramda kabir ziyaretini gerçekleştiriyor. Belediye'miz, ibadet yerlerini temizlemenin yanı sıra bizden talep edilen yerleri de temizleyerek ibadete hazır hale getirdi."

Seçer, engelli vatandaşların servis araçları hizmetlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Seçer, 'Bayram demek çocuk demek, şeker, oyuncak demek' diyerek bayram boyunca kent genelinde çocuklara dondurma dağıtımı yapılacağını duyurdu. 'Kıyafet Evleri' projesi sayesinde ihtiyaç sahibi çocukların bayramlık ihtiyaçlarını da karşıladıklarına işaret eden Başkan Seçer, "Yaş almışlarımızı da bayramda unutmadık ve evde bakım hizmetlerini gerçekleştirdik. Bütün büyüklerimizin evlerine gidip bayram traşları yapıldı" diye konuştu.

Kurban Bayramı boyunca 5 mezbahanın vatandaşın hizmetine açık olduğunu ve 18 mobil mezbahanın da hizmete girdiğini aktaran Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Bayram boyunca vatandaşımız ücretsiz kesim hizmetinden faydalanabilecek. Ayrıca bayramdan önce bir duyuru yapmıştık. 'Birizberaberiz.org' adresinden dijital ortamda kurban bağışı ya da istedikleri kilogram kadar et bağışında bulunabilirler. Aşhanemiz'e giderek kurban bağışlarını oraya da bırakabilirler."

Seçer, Aşhane'ye yapılacak kurban bağışının en önemli hayırlardan biri olduğunu vurgulayarak, günlük 5 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa Aşhane sayesinde yemek ulaştırıldığını kaydetti.

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle kırsal kesimlerde vatandaşın içme suyunu bahçe sulama, araba yıkama gibi alanlarda kullanmaması gerektiğini hatırlatan Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Kırsal yerlerde şehir merkezine göre su tarifesi dörtte bir fiyatına. Bu da suyun bol kullanılmasına neden oluyor. Gereksiz yere sularımızı kullanıp, kaynak israfında bulunmayalım. Vatandaşlarımız çevre konusunda daha duyarlı olsunlar. Çevrenin kirlenmesi demek çevre sağlığının tehdit altında olması demek. Vatandaşlarımız kurban sakatatlarını çöp konteynerlerine, yol kenarlarına bırakmasınlar. Böylece çevre sağlığını tehdit edecek olumsuz şeyler yaşanmaz. Vatandaşlarımızın dostları ve çocuklarıyla birlikte hoşça ve güzelce bir bayram geçirmelerini diliyorum. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyor, nice huzurlu ve mutlu bayramlar diliyorum."