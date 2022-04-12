Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'nın ev ziyaretleri sürüyor

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın vatandaşları "çat kapı" ziyareti devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek öneri ve taleplerini dinleyen Saygılı, çocuklara oyuncak hediye ediyor.

Saygılı, "Çat kapı ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek. çözüm buluyoruz. Esnaf ziyaretlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın evlerine de konuk olarak sorunlarını dinliyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ile ilgileniyoruz. Her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz." ifadelerini kullandı.