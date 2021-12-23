Başkan Sandal, "Hedef daha yeşil Bayraklı"

Toplam 16 bin metrekare yeşil alan oluşturuldu. 23 parkın da oyun grupları yenilendi. Başkan Sandal "Hedefimiz daha yeşil bir ilçe yaratmak ve yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakmak" dedi.

BİR YILDA 16 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

İlçe genelindeki park, yeşil alan ve sosyal donatı alanı oranını artırmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, pandemi, sel ve depremin etkilerine rağmen son bir yılda 5 yeni çocuk parkını kullanıma açtı, 23 parkın oyun grupları da baştan sona yenilendi. Yıl içinde 16 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı. İlçe genelinde binlerce fidan ve mevsimlik çiçek dikildi. Ayrıca park zeminlerine 3 bin metrekare kauçuk döşendi. İlçedeki çeşitli parklara 92 adet de spor aleti yerleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

"YARINLARA DAHA GÜZEL BAYRAKLI"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Daha yeşil bir ilçe yaratmak ve yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz daha yeşil bir Bayraklı. Modern kent mobilyaları, yaya ve bisiklet yolları ile tüm parklarımızda halkımızın rahat nefes almasını, çocuklarımızın huzurla oynamasını temenni ediyoruz" dedi.

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