Başkan Sandal, Çay Mahallesi'ndeki Pazar Yeri İncelemelerini Sürdürdü

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Çay Mahallesi'ndeki pazar yerinde yapılacak düzenlemeleri inceledi. Yeni düzenlemelerle çatısı akmayan, esnaf ve vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği bir pazar yeri oluşturulacak. Ayrıca düğün salonu ve mescit de yer alacak.

Bayraklı'nın çehresini değiştirecek yatırımlarına hız veren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçe sokaklarını karış karış gezmeye devam ediyor. Son olarak Çay Mahalllesi'ndeki belediye çalışmalarını bürokratlarıyla birlikte inceleyen Başkan Sandal, kapalı pazar yeri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacağını belirtti. Başkan Sandal, "Yeni düzenlemelerle çatısı akmayan, esnaf ve vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği, içinde mescit ve düğün salonu da olacak bir pazar yerimiz olacak" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı Pazarcılar Dernek Başkanı Metin Koyuncu, Çay Mahallesi Muhtarı Sabri Yılmaz ve belediye bürokratları ile Çay Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde incelemelerde bulundu. Vatandaşlardan ve esnaftan gelen talepler doğrultusunda pazar yerindeki eksiklikler ve yapılması gerekenler kararlaştırıldı.

Başkan Serdar Sandal, bürokratlarına talimat vererek çalışmaların bir an önce başlamasını istedi. Bu kapsamda yağışlı havalarda yaşanan problemlerin önüne geçmek için çatı izolasyonu yapılacak, tuvaletler baştan sona yenilecek. Pazar yerinin birinci katına düğün salonu ve mecsit kazandırılacak. Ayrıca çatı katının da spor amaçlı değerlendirileceği belirtildi.

"SÖZLERİMİZİ TUTUYORUZ"

Başkan Sandal, "İlçemizin her mahallesinde vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana verdiğimiz sözleri tek tek tutarken bir yandan da ilçemize yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Mevcut yapıların bakım, onarım ve yenileme işlemlerini de en hızlı ve güvenli şekilde tamamlıyoruz. Bu kapsamda Çay Mahallemizde vatandaşlarımız ve esnafımızın yoğun olarak kullandığı pazar yerinin düzenlemelerini de kısa sürede tamamlayacağız. Bölgeye bir de düğün salonu ve mescit kazandıracağız" dedi.