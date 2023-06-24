Başkan Sandal, Bayraklı Belediyesi çalışanlarıyla bayramlaştı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı. Başkan Sandal, tüm çalışanların maaş ve ikramiyelerini bayram öncesi eksiksiz olarak ödediklerini belirterek, 'Ailelerinizle, sevdiklerinizle huzur ve mutluluk içinde güzel bir bayram geçirmenizi dilerim' dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı. Başkan Sandal, tüm çalışanların maaş ve ikramiyelerini bayram öncesi eksiksiz olarak ödediklerini belirterek, "Ailelerinizle, sevdiklerinizle huzur ve mutluluk içinde güzel bir bayram geçirmenizi dilerim" dedi.

Bayraklı Belediyesi ana bina bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine, Başkan Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, sendika temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı. Konuşmaların ardından Başkan Sandal, personelle tek tek tokalaşarak bayramlaştı.

Başkan Sandal, törende şunları söyledi:

"Bu zorlu süreçte duruşumuzu bozmadan ileriye gitmemiz gerekiyor. Bu yoldan geri adım atan namerttir. Tüm ekonomik sıkıntılara rağmen çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını gününde, vaktinde almaları için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa tedbirlerimizi alacağız ve üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bayram öncesinde tüm çalışanlarımızın maaşlarını, ikramiyelerini ve tüm haklarını hesaplara yatırdık. Ailelerinizle, sevdiklerinizle huzur ve mutluluk içinde güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bizim için değerlisiniz. Bayramımız kutlu olsun."

"EMEKÇİ DAYANIŞMAMIZI BÜYÜTELİM"

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan en fazla işçi sınıfının etkilendiğini belirten DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız ise "Bu ülkede adalet, eşitlik ve demokrasi yerle bir olmuş durumda. Toplumun her kesimi geçim sıkıntısıyla boğuşuyor. Ama elbette bu ülkede güzel günler de gelecek. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için birlik ve dayanışma içinde herkes elinden geleni yapmak zorunda, emekçi dayanışmamızı büyütmek zorundayız" diye konuştu.