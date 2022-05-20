Başkan Şahin, Ayak Bilardosu Turnuvası başlattı - Haberler

Ayak Bilardosu turnuvası açılış vuruşunu Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin yaptı.

Midyat Belediyesince, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri kapsamında Ayak Bilardosu Turnuvasına düzenledi.

Futbolla bilardo kurallarını birleştiren Ayak Bilardosu (Foot Snooker) ile tanışacak olan Midyatlılar, düzenlenecek turnuvaya büyük ilgi gösterdi.

Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet Bahçesinde 64 sporcunun katıldığı turnuvanın başlangıç, vuruşunu Belediye Başkanı Veysi Şahin yaptı.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, 15-30 yaş arası tüm her yaştan vatandaş sportif etkinliklerle buluşturmak amacıyla Ayak Bilardosu turnuvası düzenlediklerini söyledi.

Başkan Şahin, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri kapsamında her yaştan vatandaşımızı sportif etkinliklerle buluşturmak amacıyla Ayak Bilardosu Turnuvasına düzenledik. Midyat'ta bir ilki bir gerçekleştirdik. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri kapsamında farklı, yeni ve bölgemizde ilk kez yapılan güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Sporseverlerin gösterdiği yoğun ilgi bizi mutlu etti. Önemli olan birlikte oynamaları bu turnuvaya katılmış olmalarıdır. Birlik beraberlik ruhunu pekiştirmelerini istiyoruz. Kim başarılı olursa olsun fark etmez onlar bizim gönlümüzde birincidirler. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dilerim. Allah hayırlı uğurlu etsin" dedi.

Ayak Bilardosu turnuvasının yaklaşık 15 gün süreceği kaydedildi.

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