Başkan Şahin 'Anneler Gününde' Şehit Annelerini Unutmadı

Midyat Belediye Başkan Veysi Şahin, Anneler Gününde Şehit Annelerini Ziyaret Etti

Belediye Başkanı ziyaret programı çerçevesinde, her bir anneye, karanfil, kahve, badem şekeri, şal hediye ederek anneler gününü kutladı. Sorun ve taleplerini dinledi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutladığını belirtti.

Şahin, "Annelerimiz, hayatımızın her anında izlerini taşıdığımız, ilk öğretmenimiz, dert ortağımız,sevgi ve şefkatin kaynağı, en kutsal varlığımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta vatan için gözünü kırpmadan can veren şehitlerimizin kıymetli eşleri ve anneleri olmak üzere tüm annelerimizin, anneler gününü en kalbi duygularımla kutluyor, ebediyete intikal eden tüm annelerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum." Dedi.

Şehit anneleri yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, dualarda bulundular.

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