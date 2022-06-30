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Başkan Palancıoğlu'ndan kurban pazar yerine ziyaret

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Başkan Palancıoğlu'ndan kurban pazar yerine ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan kurban pazar yerini ziyaret etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan kurban pazar yerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Melikgazi'nin 40-50 yıl boyunca kullanacağı nitelikli bir kurban pazar yeri hazırladıklarını belirtti.

Palancıoğlu, satış ve usule uygun kesim yerleri ile 100 bin metrekare alanda nezih bir kurban pazar yeri yaptıklarını ifade etti.

Kurban pazarını ve kesimhanesini ziyaret ettiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada 100 bin metrekare alanda büyük hummalı bir çalışma var. Geçen sene ilk kurban pazarını Serkent bölgesinden buraya taşımıştık. Burası Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi. Bu alanda birçok yerde asfalt çalışmasını bitirdik. Ağaçlandırma çalışmamız da var. Şu anda da büyükbaş hayvan kesim noktalarının yapımı bitmek üzere. Son rötuşları yapılıyor. Hemen arkada da büyükbaş ve küçükbaş kurban satış alanlarımız var. Ayrıca küçükbaş hayvan kesim noktalarını ayarladık. Bu sene güzel, manevi bir ortamda Kurban Bayramı'nı geçireceğiz."

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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