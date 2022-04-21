Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediyesinin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik başlattığı ramazan eğlencesi programı sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Reşadiye Mahallesi'nde başlayan programda bugüne kadar Kuruköprü, Çatakdere, Kepez, Alaybeyli, Endürlük, Süleymanlı, Çevlik, Zincidere, Örencik ve Yamaçlı Mahallesi'ndeki çocuklarla buluşuldu.

Kukla, Hacivat-Karagöz, semazen ve meddah gösterileri ile çocuklar keyifli bir akşam geçirdi.

Etkinlikte çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

Talas'ta mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Talas Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıklarda bayram temizliği gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri, arife günü ve bayramda yapılacak ziyaretler için mezarlıkları hazır hale getirdi.

İlçedeki 45 mezarlıkta yürütülen çalışmalar kapsamında yabani otlar temizleniyor, genel temizlik, bakım ve onarım işleri yapılıyor.

Melikgazi sosyo-ekonomik gelişmişlikte 46. sırada

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 973 ilçe arasında yapılan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Palancıoğlu, araştırma sonucuna göre Melikgazi ilçesinin Türkiye'de 46'ncı, Kayseri'de ise birinci sırada yer aldığını belirtti.

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması ile ilçelerin yol haritasının ortaya çıkarıldığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"973 ilçeye ait SEGE-2022 çalışmasında ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliğini ölçen 56 değişken faktör kullanılmıştır. Bu 56 değişik faktör 6 temel başlığa indirgenmiş ve sıralama yapılmıştır. Bir ilçenin ekonomik, sosyal, eğitim, spor, sanayi, sağlık, üretim, teknoloji, ticaret katkıları ve oranları göz önünde bulundurulmuştur. Bu rakam Melikgazi için bir övünç olduğu gibi Kayserimiz için de bir kazançtır."