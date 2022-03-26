Melikgazi Belediyesi, 2022 çalışmalarını planladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2022 çalışmalarını planladıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Kentsel Dönüşüm, Yazı İşleri ve Kararlar müdürlükleri ile değerlendirme ve planlama toplantısı sonucu 2022 çalışmalarının programlandığını belirtti.

Çalışmaları her alanda sürdürdüklerini anlatan Palancıoğlu, "Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğümüz çalışanları ile bir araya gelerek geçmiş çalışmaları değerlendirdi. 2022 için son planlamalar yapıldı. Bu toplantıların sonuçları hizmet ve yatırım olarak şehrimize yansıyacak." ifadelerini kullandı.