Melikgazi Belediyesi, 2022 çalışmalarını planladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Melikgazi Belediyesi, 2022 çalışmalarını planladı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Melikgazi Belediyesi, 2022 çalışmalarını planladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2022 çalışmalarını planladıklarını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2022 çalışmalarını planladıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Kentsel Dönüşüm, Yazı İşleri ve Kararlar müdürlükleri ile değerlendirme ve planlama toplantısı sonucu 2022 çalışmalarının programlandığını belirtti.

Çalışmaları her alanda sürdürdüklerini anlatan Palancıoğlu, "Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğümüz çalışanları ile bir araya gelerek geçmiş çalışmaları değerlendirdi. 2022 için son planlamalar yapıldı. Bu toplantıların sonuçları hizmet ve yatırım olarak şehrimize yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediyesi, 2022 çalışmalarını planladı

Melikgazi Belediyesi, 2022 çalışmalarını planladı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title