Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında Mustafa Kumlu Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, "Ulu Çınarlar" müzik korosunun konserini dinleyip, yaşlılarla türkü söyledi.

Yaşlılara karanfil dağıtan Büyükkılıç, haftalarını kutlayarak hayırlı, sağlıklı ömürler diledi.

Büyükkılıç, "Ulu çınarlarımızın hem haftasını hem sevincini paylaşalım istedik. Varsa bir istekleri onu alalım diye buraya geldik ama kendimizi keyifli bir ortamda bulduk. Bu da bizi sevindiriyor, keyiflendiriyor." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Toplantısı'na katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 3 gün sürecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, toplantıda Türkiye'yi temsil ettiklerini bildirdi.

Türkiye Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın İncelenmesi Raporu üzerinde görüşlerini aktaracaklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Strazburg'da yüz yüze yapılan toplantılara pandemiden dolayı çevrim içi katılıyorum. Ana gündem Ukrayna ile ilgili. Ülkemizin çıkarlarını koruyacak ve temsil edecek şekilde burada söz alıyorum. Yarın önemli. Yarın Türkiye raporunun oylanması söz konusu olacak. Yarınki toplantıda, Türkiye raporunu da inşallah görüşüp karara bağlayacağız. Yerel ve Bölgesel Yönetimler alanında önemli bir statüye sahip olan Avrupa Konseyi'nde bulunan tüm temsilciler olarak, Türkiye'mizin lehine sonuçlar alabilmek için gayret ediyoruz. 3 gün sürecek toplantıda alınacak tüm kararların ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum."

Büyükşehir Belediyesinden açık hava reklam mecralarıyla ilgili açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyenin açık hava reklam mecralarının işletme hakkını ihaleyle alan firmaya müdahale edildiği ve yönlendirildiği iddialarını yalanladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, açık hava reklam mecralarının işletme hakkını ihaleyle alan firmaya müdahale ve yönlendirme iddialarının söz konusu olamayacağı belirtildi.

İhaleyi alan firmanın ticari bir faaliyet yürüttüğü, reklam mecralarının kiralanması ve kullandırılmasıyla ilgili iş ve işlemleri kendi organizasyonuyla gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Reklam mecralarına izinsiz bir şekilde asılan ve 'korsan' tabir edilen pankart ya da afişlerin kaldırılması da yine kanundan kaynaklanmaktadır. İzinsiz ve bedelsiz bir şekilde bir başkasına ait alanı 'gasbederek' kullanmaya çalışanlara göz yumulması düşünülemez. Daha önce de münferit şekilde yaşanan olaylarda da korsan afişlere asla müsaade edilmemiştir. Kamuoyunda 'Reklam mecralarına müdahale ediliyor' şeklinde oluşturulmaya çalışılan algının gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmadığı gibi farklı amaçlara hizmet ettiği de açıktır. Eksik ve yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmak ve 'Kanundan kaynaklı' uygulamaları yok sayarak kişisel çıkar sağlamaya yönelik popülist açıklamalar yapmak kimseye yarar sağlamayacaktır. Aksine, yanılttığı her bir Kayserilinin kul hakkına girmesine yol açacaktır."