Yahyalı Belediyesinde görevi dolan encümen üyelerine plaket verildi

Kayseri'de Yahyalı Belediyesinde encümen üyesi olarak görev yapanlara teşekkür plaketi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Nisan 2021 ile 4 Nisan 2022 tarihleri arasında encümen üyesi olarak görev yapan meclis üyelerine teşekkür plaketi verildi.

Belediye Başkanı Esat Öztürk, makamında yapılan toplantının ardından görev süreleri dolan encümen üyelerine teşekkür plaketi verdi.

Encümenin belediyelerin karar organlarından olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Nisan 2021 meclisinde encümen üyeliğine seçilerek 1 yıl boyunca görevlerini başarıya ile yürüten meclis üyelerimiz Meral Koşar ve Adem Sarıçiçek' e teşekkür ediyorum. Nisan 2022 meclisinde encümen üyeleri olarak seçilen meclis üyelerimiz Abdi Dağcı ve Hacı Baba Lale'yi tebrik ediyorum. Bugüne kadar aldığımız ve alacağımız kararların ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum."