Yerköyspor Futbol Akademisi'nden Başkan Esat Öztürk'e ziyaret - Haberler

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Yerköyspor Futbol Akademisi'nden Başkan Esat Öztürk'e ziyaret

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Yerköyspor Futbol Akademisi'nden Başkan Esat Öztürk'e ziyaret

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yerköyspor Futbol Akademisi yönetici ve sporcularını makamında kabul etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yerköy spor Futbol Akademisi yönetici ve sporcularını makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, burada konuşan Öztürk, ilçede faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine maddi ve manevi destek vererek, ilçeyi sporcu yetiştirme merkezi haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Futbol, kayak, snowboard, beyzbol, softbol gibi branşlarda alınan önemli başarıların göğüslerini kabarttığını vurgulayan Öztürk, belediye olarak her zaman spor ve sporcuların yanlarında olduklarını ifade etti.

Yerköyspor Futbol Akademisi Basın Sözcüsü Berat Tolga Turaç ise Öztürk'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Biz akademiyi kurmak için yola çıktımızda başkanımız bize tam destek verdi ve bu desteğini bizden hiç esirgemedi. Bu destek bizleri yüreklendi." ifadelerini kullandı.

Yerköyspor Futbol Akademisi'nden Başkan Esat Öztürk'e ziyaret

Yerköyspor Futbol Akademisi'nden Başkan Esat Öztürk'e ziyaret

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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