Başkan Özkan; 'Hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum'

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Başkan Özkan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Ramazan ayı ve yıl boyunca devam eden yardım organizasyonları hakkında bilgi verdi.

İlçe genelinde 6 bin aileye ekmek, 2 bin aileye kıyafet ve 4 bini aşkın aileye de gıda yardımının başarılı bir şekilde ulaştırıldığını söyledi.

Zor zamanlarda birlik olmanın en güzel örneğinin sergilendiğine değinen Özkan, "Hayırsever iş insanlarımızın bizlere gönderdiği yaklaşık 200 tonluk yardımı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı içerisinde 5 bine yakın aileye gıda kolisinin dağıtımı yaptık. Bayram öncesi 2 bine yakın aileye, kışlık ve yazlık yeni kıyafetleri ulaştırdık. Yine Ramazan ayı içerisinde belediyemizin fırınından 6 bin aileye ekmek ikramında bulunduk. Askıda ekmek uygulamamız ile de yıl boyunca devam edeceğiz." dedi.

"Hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum"

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren sivil toplum kuruluşları, aileler ve hayır sahiplerine teşekkür eden Özkan, "Göreve geldiğimiz günden beri ilçemize desteklerini esirgemeyen, hemşehrilerimizin müşkülini gideren, kıymetli iş insanlarımıza ve hayır sahiplerimize canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

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