Başkan Özkan'dan 19 Mayıs mesajı - Haberler

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kurtuluş mücadelemizin başlangıç olan 19 Mayıs 1919'da, Türk milletinin gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Başkan Ali Özkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günü gençlere bayram olarak ilan etmesinin de geleceğimiz olan gençlere duyduğu inancın ve güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, gençlerinin başarıları ile her alanda lider ülke olma hedefine her geçen gün biraz daha yaklaştığına değinen Özkan, büyük zorluklar içinde kurulan bu güzeli vatanı korumanın ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmanın da gençlere düşen en önemli görev olduğunun altını çizdi.

Tarihin altın sayfalarında yer edinen mücadele

Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 103. yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşadıklarını kaydeden Başkan Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mustafa Kemal Atatürk'ün, düşman işgali altındaki vatan topraklarımızı kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını ilan etmek adına Samsun'a ayak bastığı tarih olan ve aynı zamanda da kurtuluş mücadelesinin başladığı 19 Mayıs 1919'un 103. yıldönümünü, büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 19 Mayıs ruhu, milletimizin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Zira bu ruh ve inanç, sadece Türk milletinin değil tüm mazlum milletlerin mücadele azimlerinin de ateşlendiği bir gün olarak tarihin altın sayfalarında yer edinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolun başlangıcı olan bu tarihi, gençlerimiz çok daha iyi anlamalı ve idrak etmelidir. Yarınlarımız olan gençlerimize güvenimiz tamdır. Bu vesileyle, başta Atatürk olmak üzere bağımsızlık yolunda canları pahasına mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımla kutluyorum."

Bültenler / Güncel