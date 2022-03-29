Başkan Özen, esnaf ziyaretlerini ihmal etmiyor

Esnaf ziyaretlerine büyük önem verdiğini ifade eden Başkan Özen; "İlçemizin, gelişimi, gücü hepimizin ortak paydasıdır. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimizdir. Esnafımızın taleplerine hızlı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın, esnafımızın görüşlerini önemsiyoruz. Sapanca'mızı hep birlikte el ele, gönül gönüle daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.

Başkan Özen'in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden esnaflar, "Başkanımızı iş yerlerimizde ağırlamaktan ve çalışmalarını birinci ağızdan dinlemekten mutlu olduk. Bizlerde taleplerimizi bu vesile ile kendisine aktarma imkânı buluyoruz. Paylaştığımız sorunlara ivedilikle çözüm bulunduğunu görmek ise bizleri memnun etmekte" dediler.

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