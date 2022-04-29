Başkan Özen'den Hasta Ziyaretleri

Başkan Özen, hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet ederek hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hasta ve yakınlarının dertlerini ve acılarını paylaştığını dile getirirken, "Hastalarımızı ziyaret ederek onların yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Sağlık insanın en büyük hazinesidir. Hastalık da sağlık da bizler için. Allah kimseye şifasız dert vermesin. Hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan değerli büyüklerimizin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını soruyoruz ve elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm hastalara acil şifalar diliyor, Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hasta ve hasta yakınları kendilerini ziyaret eden Başkan Özen'e nazik davranışı için teşekkür edip çalışmalarında başarılar dilediler.

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