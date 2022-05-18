Başkan Özen'den, 19 Mayıs mesajı - Haberler

Başkan Özen; "Milli Mücadeleyi başlatan sürecin 103. yıldönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 19 Mayıs'ın yıldönümünde, bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakabilmek için, ülkemize sahip çıkmalı; geçmişte verilen mücadelelerin önemini, genç kuşaklara en iyi şekilde anlatmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş mücadelemizin meşalesini tutuşturmak için Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs günü, tarihimiz için çok önemli bir gündür. Kurtuluş mücadelemizin sembol günü olan bu günün, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı değerli gençlerimize armağan edilmesi, gençlik ve spor bayramı olarak ilan edilmesi son derece anlamlıdır. Bu değerli emaneti sonsuza kadar yaşatmak ve korumak da gençlerimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle böyle bir günü bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi ve milli mücadeleye destek veren kahraman milletimizi saygıyla anıyor, bu günümüzün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

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