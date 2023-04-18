Başkan Özdemir'in Kardeş Şehir Adıyaman Temasları

Çalışmaları depremin olduğu ilk haftalarda Adıyaman'dan yöneten Başkan Özdemir bayram öncesinde yeniden Adıyaman'a giderek vatandaşlarla ve çalışanlarla buluştu. Eşi Duygu Özdemir ile birlikte çadırkentte vatandaşları ziyaret eden Başkan Özdemir, sonrasında Adıyaman'da Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'ı ziyaret ettiler.Akşam Niğde Belediyesi'nin kurduğu gönül sofrasında depremzedelerle birlikte iftarını açan Başkan Özdemir, Adıyaman'da yapmış oldukları çalışmaları A Haberin canlı yayınında anlattı.İftar sonrasında Güler Ailesinin misafiri olan Başkan Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, Kadir Gecesi dolayısıyla cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi dağıttılar.

Adıyaman ziyareti ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Özdemir; şu ifadeleri kullandı,

TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK

"Niğde Belediyesi olarak Ramazan ayında da deprem bölgesine destek olmayı sürdürüyoruz. Ramazan ayı boyunca Adıyaman'da depremzedeler için iftar ve sahur ikramı yaptık. Bu süreçte başta Adıyaman olmak üzere afet bölgesinin arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra, yardım çalışmalarında da önemli görevler üstlendik. Depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Burada mobil aşevi, mobil tuvalet ve mobil banyo gibi üniteler kurarak, depremzedelerin bu alanlardaki ihtiyaçlarına cevap verdik, Depremin olduğu ilk günden bugüne kadar verdiğimiz desteği Ramazan ayında da devam ettiriyoruz.

SARSILMAZ KARDEŞLİĞİMİZİ YENİDEN PEKİŞTİRDİK

Bu ziyaretimiz kapsamında, Eşim Duygu Hanım ile birlikte çadırkentte vatandaşlarımızın yanlarındaydık, gönül soframızda depremzede kardeşlerimizle iftarımızı açtık. Öz memleketimiz gibi olan, deprem sonrası bizler için ikinci bir hizmet noktası olan Adıyaman'da Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'ın misafiri olduk. Depremzede ailelerle kucaklaştık ve sarsılmaz kardeşliğimizi yeniden pekiştirdik.

KARDEŞLERİMİZİ RAMAZAN AYINDA YALNIZ BIRAKMADIK

Belediye olarak ilk günden itibaren bölgede yaşamı kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yaptık sofralarımızın bereketini deprem bölgesindeki kardeşlerimizle paylaştık. Ramazan Ayı süresince farklı noktada kuracağımız çadırlarda iftar yemeği ikram ettik. Kardeşlerimizi Ramazan ayında yalnız bırakmadık. Çocuk Tiyatrosu ekibimiz, iftar öncesinde ve sonrasında çeşitli gösteriler sunarak, depremzede çocuklarımızın yaşadığı travmadan bir nebze de olsun uzaklaşmalarına yardımcı oldular. Buradaki hizmetlerimiz Ramazan ayı boyunca ve sonrasında hayat normale dönene karar devam edecek. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız ve yaralarımızı birlikte saracağız. Allah milletimizi her türlü afetten korusun.