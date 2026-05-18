Başkan Özdemir'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık ateşinin, Türk milletinin kaderini değiştiren şanlı bir diriliş destanı olduğunu ifade etti.

Türk milletinin esarete boyun eğmediğini belirten Özdemir, 107 yıl önce Samsun'da atılan ilk adımın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolu aydınlattığını vurguladı.

Cumhuriyetin kazanımlarını koruma ve daha ileriye taşıma görevinin gençlerin omuzlarında olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi en çok güvendiği gençlere emanet ederek, onlara olan inancını tarihi bir sorumlulukla taçlandırmıştır. Belediye olarak bu emanete sahip çıkıyor, Atatürk'ün gençlere duyduğu güvenin ışığında bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gençlerimizin bilimde, sanatta, sporda ve teknolojide en donanımlı şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolculuğumuzda en büyük gücümüz gençlerimizin enerjisi ve aklıdır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
