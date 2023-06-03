Başkan Önsay'dan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye üçüncüsüne ödül

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Türkiye İmam Hatipler arası Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasında Türkiye 3.'sü olan Kütahya İmam Hatip lisesi öğrencisi Yasin Emir Uslu'yu ödüllendirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Başkanı Mustafa Önsay, "Türkiye İmam Hatipler arası Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasında Türkiye 3.'sü olan Yasin Emir Uslu kardeşimize hediye takdiminde bulunduk. İl Yönetim kuruyu üyemiz Abdülkadir Aksu hocamızla birlikte Kütahya İmam Hatip lisesini ziyaret ettik. Önce ilimizde sonra, Ege bölgesinde birinci olan Yasin Emir kardeşimiz son olarak Türkiye genelinde 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı. Genç kardeşimizi tebrik ediyor, eğitim ve hafızlık hayatında başarılar diliyoruz. Böyle güzel ve başarılı gençlerimizi gördükçe geleceğimize yönelik ümitlerimiz hep canlı kalıyor" dedi. - KÜTAHYA