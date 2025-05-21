Başkan Önge, Mezun Olduğu Okulda Kermes Düzenledi

Başkan Önge, Mezun Olduğu Okulda Kermes Düzenledi
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Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, mezun olduğu Büyükeceli İlkokulu'nda düzenlenen kermeste okulun ihtiyaçları için destek sağladı. Kermeste velilerin hazırladığı yiyecekler ve el emeği ürünler satışa sunulurken, Önge eğitime yapılan yatırımı vurguladı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, mezun olduğu Büyükeceli İlkokulu'nda düzenlenen kermese katıldı.

Okulun ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla düzenlenen kermeste çeşitli stantlar kuruldu.

Stantlarda velilerin hazırladığı yiyecekler ve el emeği ürünler satışa sunuldu.

Mezun olduğu okuldaki etkinliğe katılan Önge, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Okulumuzun ihtiyaçlarına destek için düzenlenen kermeste emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Önge, veliler ve kermesi gezen vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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