Muğla'nın Marmaris ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yapmış oldukları hizmetleri ve yapmayı planladıkları 6 projenin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Marmaris Belediyesi'nin 698 milyon yatırım değerine sahip 6 projesi tanıtıldı. Projelerin çevreye ve doğaya duyarlı, yeşil çatılı ve tasarruflu yapılardan oluşacağı vurgulandı. Başkan Oktay, projelerin bazılarının yap işlet devret şeklinde, bazılarının ise belediyenin kendi öz kaynaklarıyla yapılacağını belirtti.

Başkan Oktay: " Marmaris'i daha yaşanabilir, modern ve güzel kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

MUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yönetime gelmelerinden bu yana yapmış oldukları hizmetleri ve yapmayı planladıkları 6 projenin tanıtım toplantısını yaptı.

Marmaris Belediyesi'nin 2'si İçmeler Mahallesi'nde, 4'ü Marmaris merkezde hayata geçireceği 698 milyon yatırım değerine sahip 6 projesinin tanıtımı beş yıldızlı bir otelin konferans salonda gerçekleşti. İmar plan değişikliklerinin ardından ihale aşamasına getirilen projelerin sunumunu Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaptı. 4 buçuk yıllık hizmet dönemini anlatan kısa filmin izlenmesiyle başlayan toplantıya; belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, oda başkanları, basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bir buçuk saat süren tanıtım toplantısında 698 milyonluk yatırımlardan 2'si İçmeler'de, 4'ü Marmaris merkezde gerçekleştirilecek 'Yeni Datça Yolu Belediye Hizmet Binası', 'Kapalı Çarşı Ticarethane', 'İçmeler Misafirhane-Ticarethane', 'İçmeler Çok Amaçlı Salon-Yer Altı Otoparkı-Pazar Yeri', Ulusal Egemenlik Caddesi Kültür Merkezi-Kapalı Otopark' ve Kordon Caddesi Yer Altı Otoparkı' projeleri, teknik özellikleri ve 3D animasyonlarla tanıtıldı. Projelerin çevreye ve doğaya duyarlı, kendi elektriğini kendi üreten, yeşil çatılı, yağmur suyu depolama alanlarıyla tasarruflu yapılardan oluşmasına dikkat çekildi.

"İmar planları ve izinleri uzun sürdü"

Marmaris Belediyesi tarafından sürdürülen çalışma ve projeleri aktaran Başkan Oktay, "Marmaris'i daha yaşanabilir, modern ve güzel kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sahada yaptığımız incelemelerle eksikleri yerinde tespit ediyoruz. Hedefimiz, siz değerli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve şehrimize daha da değer katmak ifadelerini kullandı. Slaytlar eşliğinde projelerin tanıtımına geçen Başkan Oktay, "Aklınıza neden projeler için bu kadar beklediğimiz sorusu gelebilir. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız imar planları yeni neticelendi. Planların onaylanmasının ardından projelerimizi ihale aşamasına getirdik" dedi.

"İçmeler yaşayanlarından bazılarının karşı çıktığı proje referanduma gidecek"

Proje sunum toplantısında İçmeler Kayabal Caddesi üzerinde yapılması planlanan 'İçmeler Çok Amaçlı Salon-Yer Altı Otoparkı-Pazar Yeri' projesi için Başkan Oktay konuya ilişkin açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde bir grup İçmeler yaşayanıyla yaptığımız görüşmede, içlerinden bazıları projenin yapılmasını istemediklerini kaydetti. Biz de bunun üzerine referandum yapma kararı aldık. Ağustos ayı içinde yapacağımız referandumda projeyi isteyip, istemediklerini İçmeler yaşayanlarına soracağız" diye konuştu.

Başkan Oktay Kordon Caddesi'nde yapılması planlanan 206 araçlık yer altı otoparkı için de, "Hayal gibi gelebilir. Ancak biz imkansızı kabul etmiyoruz. Söz konusu alan imar planlarına otopark olarak işlendi ve yatırıma hazır hale geldi. Gerekli mühendislik fizibiliteleri yapıldı" şeklinde konuşarak projenin 2024 Nisan ayında tamamlanacağını iletti.

Projelerin bazılarının yap işlet devret şeklinde, bazılarınınsa belediyenin kendi öz kaynaklarıyla yapılacağını kaydeden Başkan Oktay, "Belediyemize gelir getiren modeller öngörüyoruz. Gelir kalemlerimizi arttırarak daha iyi hizmet vermek amacındayız. İhale süreleri yatırım maliyetleri göz önüne alınarak belirlenecek" diyerek 29 yıllık ihale karşılığı kiralama sorularına cevap verdi.

Başkan Oktay ihalelerin halka açık olarak yapılacağını da belirterek, "Ağustos'tan itibaren ihalelere çıkmayı hedefliyoruz. Güçlü yüklenicilerle projeleri en kısa sürede hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kentlerin en büyük sorununun trafik olduğunu kaydeden Başkan Oktay da nüfus artışı ve yaz aylarında yaşanan yoğunluk nedeniyle Marmaris'te özellikle merkezde otopark sorunu yaşandığını belirterek "Araçlarını park edecek yer bulamadıkları için Marmaris'ten ayrılan misafirlerimiz olduğunu biliyoruz. Projelerle önemli ölçüde merkezde otopark sıkıntısını çözeceğiz. Hayata geçirilecek projelerle Marmaris'e toplamda 570 araçlık yer altı ve kapalı otopark kazandırılacak" dedi.