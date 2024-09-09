Başkan Muhittin Böcek, Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde açılış törenine katıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muhittin- Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışında Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi öğrencilerini yalnız bırakmadı. Okulda düzenlenen törene Başkan Böcek'in yanı sıra Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gürcan da katıldı.

BAŞARILARLA DOLU BİR YIL DİLEDİ

Yeni eğitim öğretim yılının açılışı için gittiği Muhittin- Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Böcek, başarılarla dolu bir yıl olmasını diledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın yanı sıra okul yaptıran bir hayırsever olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyleyen Böcek, "Rahmetli babamın da adını taşıyan bu okul benim için, ailem için, Antalyamız için çok özel ve güzel bir okuldur. Her yıl yeni eğitim-öğretim yılı açılışında aranızda oluyorum. Bu yıl da geleneği bozmak istemedim. Burada geleceğimizin teminatı gençlerimizle birlikte olmaktan çok mutluyum. Her zaman öğrencilerimizin ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim" dedi. Başkan Böcek, törenin sonunda öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile sohbet etti. Başkan Böcek, öğrencilerden gelen istekleri kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve müzik dinletisi ile renklenen törende 2023-2024 eğitim-öğretim yılında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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