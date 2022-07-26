Başkan Mehmet Tutal'dan, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Özkubat'a hayırlı olsun ziyareti - Haberler

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Başkan Mehmet Tutal'dan, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Özkubat'a hayırlı olsun ziyareti

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Başkan Mehmet Tutal'dan, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Özkubat'a hayırlı olsun ziyareti

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, görevine başlayan Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, görevine başlayan Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, beraberinde AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül ile Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Kadir Yalçın Özkubat'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Tutal ve beraberindeki heyet Başsavcı Özkubat'a görevinde başarılar diledi.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Kadir Yalçın Mehmet Tutal Cumhuriyet Seydişehir Güncel Haberler

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