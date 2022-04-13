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Başkan Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yedi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Başkan Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yediERZURUM Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Sanayi ve Kurtuluş mahallelerinde vatandaşlarla sahurda bir araya geldi.

Başkan Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yedi

ERZURUM Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Sanayi ve Kurtuluş mahallelerinde vatandaşlarla sahurda bir araya geldi.

Sanayi Endüstri Caddesi'nde bir çay ocağında vatandaşlarla sahur yemeği yiyen Başkan Uçar, daha sonra Ramazan davulcularıyla birlikte mahalle mahalle dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı. Davulcularla birlikte Başkan Uçar'ı gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Başkan Mahmut Uçar, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayını tebrik etti.

Başkan Mahmut Uçar, Ramazan ayı içerisinde vatandaşlarla bir araya olmaya gayret ettiklerini belirterek, "Bugünde Sanayi ve Kurtuluş mahallelerimizde vatandaşlarımızla sahur yemeğinde birlikte olduk. Davulcularımıza eşlik ederek hemşehrilerimizi sahura kaldırdık. Erzurum'da ramazan manevi olarak farklı bir havada yaşanıyor. Erzurum'da Ramazan bir başka güzel" diye konuştu.

Başkan Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yedi

Başkan Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yedi

Başkan Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yedi

Başkan Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yedi

Başkan Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yedi

Başkan Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yedi

Başkan Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yedi

Başkan Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yedi

Başkan Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yedi

Başkan Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yedi

Başkan Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yedi

Başkan Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yedi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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