Başkan Kurt'tan Odunpazarı Spor Kadın Hentbol Takımına moral ziyareti

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Başkan Kurt'un ziyareti, Sinop yolculuğu öncesi Kadın Hentbol Takımına büyük moral olurken, sporcularla sohbet eden Başkan Kurt, Play Offlar'da başarılar diledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kadınlar 2. Ligi A Grubunda ikinci olarak Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Play Off'lara katılmaya hak kazanan Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nı ziyaret etti. Başkan Kurt'a aynı zamanda Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adnan Evren Olcay ile Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç eşlik etti.

SİZE GÜVENİYORUZ

Kadın Hentbol Takımının Odunpazarı Belediyesi Mehmet Terzi Spor Salonunda gerçekleştirdiği antrenmanı izleyen Başkan kurt, antrenman sonrası sporcularla bir araya geldi. Bir süre sporcularla sohbet eden Başkan Kurt, 4-8 Nisan tarihleri arasında Sinop'ta gerçekleşecek olan Play Off'larda ter dökecek olan Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'na başarılar diledi. Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Kurt, "Biz size güveniyoruz. Siz her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Yolunuz açık olsun" dedi.

BÜYÜK MOTİVASYON OLDU

Başkan Kurt'un ziyaretinin kendilerine büyük motivasyon olduğunu kaydeden sporcular, ziyareti ve desteği için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Play Off'lara çok iyi hazırlandıklarını belirten sporcular, hedeflerinin Play Offl'arı geçerek, finallere kalmak olduğunu söyledi.

Başkan Kurt ve Kadın Hentbol Takımı ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bültenler / Güncel