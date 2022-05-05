Başkan Kurt'tan Odunpazarı'na bir kreş daha

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Başkan Kurt, Gökmeydan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi'ne ait ek hizmet binasının bir bölümünü tam zamanlı kreş yaptı. İçinde oyunevinin de bulunduğu Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşinin açılışı, 9 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'de yapılacak. Kreşler ve oyunevleri ile ilgili konuşan Başkan Kurt, "Her mahalleye 1 kreş sözümüzün arkasındayız. Odunpazarı'nda kreş çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vizyon projeleri arasında yer alan "kreş" sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Bir taraftan Vadişehir Mahallesindeki engelli kreşi için çalışmalarına devam eden Başkan Kurt, diğer taraftan da yeni kreşlerinin açılışını gerçekleştiriyor.

Başkan Kurt, Gökmeydan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi'ne ait ek hizmet binasının bir bölümünü tam zamanlı kreş yaptı. Çetin Bingöl ile geçtiğimiz Ekim ayında imzalanan protokol ile, Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşi adı verilen tam zamanlı kreş, Odunpazarı Belediyesi'nin 12'nci kreşi. İçinde oyunevinin de bulunduğu Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşinin açılışı, 9 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'de yapılacak.

Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi No: 54'de bulunan Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşinde tam zamanlı kreşin eğitimleri yeni eğitim öğretim döneminde başlayacak. Kreş içinde yer alan ve kayıtları devam eden oyunevi ise faaliyete geçti.

KREŞ SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ

Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşi ile ilgili konuşan Başkan Kurt, destekleri için Çetin Bingöl'e teşekkür etti. Başkan Kurt, "İçinde oyunevi de bulunan bu kreş Gökmeydanı Mahallesinde yaşayan kadınlara ve çocuklara hayırlı olsun. Biz, sözümüzün arkasındayız. Her mahallede 1 kreş yapma sözümüzü gerçekleştiriyoruz. Kreş çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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