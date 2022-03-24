Başkan Kurt'tan kıdemli vatandaşlara Yatılı Yaşlı Bakım Merkezi müjdesi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Kıdemli vatandaşların, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Koca Çınar Yaşam Merkezlerinde gerçekleştirdiği etkinliklere katılan Başkan Kurt, "Biz, sizi seviyoruz. Devletimizin yapmadığı işi, yerel yönetimler olarak bizler yapmaya çalışıyoruz. Aslında bunun sorumlusu devlettir." dedi. Başkan Kurt, Kıdemli vatandaşlara Vadişehir Mahallesine yatılı bir yaşlı bakım merkezi yaptıklarının müjdesini de verdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Mutlu yaşlılar" için çalışmalarına devam ediyor. Kıdemli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri; bir araya gelerek üretmeleri, eğlenmeleri ve kaliteli zaman geçirmeleri için Emek Mahallesi Zümrüt Park içi ve Gültepe Mahallesi Üniversite Evlerine Koça Çınar Yaşam Merkezi açan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 18–24 Mart tarihlerinde kutlanan 'Yaşlılara Saygı Haftası'nda da kıdemli vatandaşları yalnız bırakmadı. Başkan Kurt, kıdemli vatandaşların Koca Çınar Yaşam Merkezlerinde gerçekleştirdikleri etkinliklere katıldı. Gösterileri izleyen Başkan Kurt, gösterilerin ardından sohbet ederek, onların sorunlarını dinledi.

BAŞKAN KURT KIDEMLİ VATANDAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

İlk etkinlik Emek Mahallesi Zümrüt Park içinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinlikte Koca Çınar müdavimleri, Türk edebiyatının usta isimleri tarafından kaleme alınan şiirler ile kendi yazdıkları kompozisyonları okudu, türküler söyledi. Başkan Kurt da kıdemli vatandaşların türkülerine eşlik etti. İkinci etkinlik ise Gültepe Mahallesi Üniversite Evlerinde bulunan Kadir Akkuş Halk Merkezi içinde yer alan Koca Çınar Yaşam Merkezinde gerçekleşti. Aile konulu bir piyesi oynayan; usta isimlerden şiirler, kendi yazdıkları Koca Çınar

Yaşam Merkezini anlatan kompozisyonu okuyan kıdemli vatandaşlar, hep birlikte türküler söyledi. Kıdemli vatandaşların türkülerine Başkan Kurt da eşlik etti. Kırka Zeybeği gösterisi yapan kıdemli vatandaşlar, gösteri sonunda hep birlikte Çifte Telli oynadı. Her iki etkinlikte çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona ererken kıdemli vatandaşlar, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Kurt'a teşekkür etti. Bu gösterilerin daha büyük bir salona taşınması gerektiğini belirten Başkan Kurt, 2 Koca Çınar Yaşam Merkezinin ortak bir gösteri hazırlamasını ve bu gösteriyi Odunpazarı Belediyesinin sahnelerinden birinde yapmasını istedi. Kıdemli vatandaşlar, Başkan Kurt'un bu talebini memnuniyetle kabul etti.

"SOSYAL DEVLETİN YAPMASI GEREKENLERİ BİZ YAPIYORUZ"

Etkinlik sonunda konuşan Başkan Kurt, sosyal devletin yapması gereken sorumlulukları Odunpazarı Belediyesinin yerine getirdiğini kaydetti. Vadişehir Mahallesine yatılı bir yaşlıbakım merkezi yaptıklarının müjdesini veren Başkan Kurt, "Türkiye'de insanlar emekli olduktan sonra yapacak iş bulamıyor. Devlet emekli olunca vazgeçiyor. 65'e kadar çalış, ondan sonra ne yaparsan yap diyor. Bu olmaz… Bizim, 65 yaşına kadar çalışan, yorulan, ülkeye bir şeyler katan büyüklerimize borcumuzu ödememiz lazım. Biz, sizi seviyoruz. Devletimizin yapmadığı işi, yerel yönetimler olarak bizler yapmaya çalışıyoruz. Aslında bunun sorumlusu devlettir. Devlet sizi 65 yaşına kadar çalıştıracak; ondan sonra da yavrular bayramda Antalya'ya mı gidecek, size mi gelecek düşünüp duracaksınız. Bu herkesin başındaki bir şey, ama dostluğu, kardeşliği pekiştirmek için de Koca Çınar Yaşam Merkezi gibi yerler lazım" dedi.

"YATILI BİR YAŞLI BAKIM MERKEZİ YAPIYORUZ!"

Toplumda ki ayrışmaya da değinen Başkan Kurt, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Biz sanki birbirimizi sevmiyoruz. Oysa aynı toprakların insanları olarak birbirimize borcumuz var. Komşunun ışığı yanmadığı zaman rahatsız olmalıyız, ama 10 haneli bir apartmanda biz 8 haneyi tanımıyoruz. Tanımak, birbirimizle ilişki kurmak zorundayız. Birbirimize hoşgörü ile davranmak zorundayız. Toplumu birileri yüzde 50, yüzde 50 bölmüş bir kere, sanki öteki yüzde 50 bizim için yok; biz de onlar için yokuz. Bu toplumu bölenlerden, umarım zamanı geldiğinde de hesabını sorarız. Ancak, bu toplumda biz birlikte yaşamak zorundayız. Birbirimize tahammül edeceğiz, hoşgörü ile bakacağız. O Kürt'tü, bu Alevi'ydi, bu Sünni'ydi, bu Tatar'dı… Herkesin bir arada yaşadığı bir toplum olmalıyız. Bu toplumu sağlamak, sosyal demokratların işidir. Sosyal demokrat belediyeler ve sosyal demokrat yöneticiler 'önce insan' diye bakıyor.Biz, bu Koca Çınar Merkezlerini yaparken Emek Mahallesi'ndeki merkezden çok

etkilendik, çok şey öğrendik. Şimdi burası oranın tecrübesi ile kuruldu. Umarım, zamanı gelir, uygun mekan buluruz şehrin başka yerlerine de yaparız. Ama bir eksik var. Simdi, sabah geliyorsunuz, akşam gidiyorsunuz; yarın Allah göstermesin elden ayaktan kesildiğiniz zaman ne olacak? Biz de bunun için yatılı bir yaşlı bakım merkezi yapıyoruz. Umarım, herkes sağlıklı bir biçimde yaşar, ama Allah göstermesin bir olumsuzluk olduğu zaman oraya 100'den fazla yaşlımızın bakılacağı bir sistem kuruyoruz. Onu da gerçekleştirirsek, bu sene biz görevimizi biraz daha yapmış oluruz. Devlete; böyle bir şey yapılabileceğini hatırlatmış oluruz. Devletingücü, bunun 50, 100, 1000 hatta milyon katıdır ve yapmalıdır. Bunu isteyin, bu sizin hakkınız.Bu hakkı da almalısınız.

"BİZE GÜVENİN!"

Gerekiyorsa itiraz edeceğiz, CİMER'e yazacağız, Cumhurbaşkanı'na yazacağız. Bu ülkenin yönettiği paraları birileri kimseye peşkeş çekmesin. 5'li çeteye vereceğine size versin. Biz vatandaşa asgari ücreti artırmaya korkuyoruz, çuvalla Ceylan'a, köprüyü yapana veriyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Rusya, Ukrayna ile savaşıyor; Ukrayna belki de yerle bir olacak, yıkılıp gidecek dünya Ukrayna'ya parayı yüzde 3 faizle veriyor. Türkiye günlük gülistanlık, dünya bizi kıskanıyor;ama dünya bize parayı yüzde 8 faizle veriyor. Emekli maaşlarını koyun şöyle bir de ekmeği, sütü, aldığınızı koyun; yetmiyor. O zaman da böyle bir devlet, sosyal devlet olamaz. Oysaki anayasada öyle yazıyor. Atatürk ile ilgili güzel şeyler söylediniz, Atatürk'ün halkçılık anlayışı böyle değil. Biz halkı kucaklayacağız. Zengini de halk, fakiri de halk, emeklisi de halk. Halk deyince düşman gibi algılamamız lazım. Halk hepimiziz, yan yana gelmişiz, bu işi düzeltiriz. Bize, güvenin. Burayı da kullanın, burası sizin. İçinizdeki yetenekler çıkıyor. Gençliğinizde yapamadığınızı şimdi yapın. Burası sizin paralarınızla yapılan bir yer. Buradaki harcamanın tamamı sizin ananızın sütü gibi helal, hiç tereddüt etmeyin."

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