Başkan Kurt: 'Savaşın biran önce sonlanmasını ve halklarımızın bayrama kavuşmasını diliyorum'

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın da katıldığı iftar yemeğine Odunpazarı Belediyesi ile kardeş belediye olan Fastiv Belediye Başkanı Mykhailo Netiazhuk da video mesaj gönderdi. İftar yemeğinde konuşan Başkan Kurt, Ukrayna halkının acılarını paylaştığını söyleyerek, "Bu savaşın biran önce sonlanmasını ve halklarımızın bayrama kavuşmasını diliyorum. Ukrayna'nın bir millet olduğu ve direndiği görüldü. Ukrayna belki de kurtuluş savaşını veriyor" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kırım Tatar Teşkilatları tarafından Ukrayna'dan gelen sığınmacılar için düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü'nün de yer aldığı iftar yemeğine, Odunpazarı Belediyesinin kardeş şehirlerinden Fastiv Belediye Başkanı Mykhailo Netiazhuk da video mesaj gönderdi. Yemekte yapılan konuşmalarda Rusya'ya bir kez daha barış çağrısı yapıldı.

"BİZ DAYANIŞMAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

İftar yemeğinde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ukrayna halkının acılarını paylaştığını söyledi. Ukrayna halkına taziyelerini sunan Başkan Kurt, Rus işgalini bir kez daha kınadı. Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Ukrayna'da gelişen olaylar, bizim için farklı. Çünkü, öncelikle Ukraynalı dostlarımız orada sıkıntı içinde. Soydaşlarımız, Kırım Tatarları orada sıkıntı, işkence içinde. Bu savaşın biran önce sonlanmasını ve halklarımızın bayrama kavuşmasını diliyorum. Ukrayna'nın bir millet olduğu ve direndiği görüldü. Ukrayna belki de kurtuluş savaşını veriyor. Fastiv Belediye Başkanı Mykhailo Netiazhuk ile zaman zaman görüşmelerimiz oluyor. Biz dayanışmamızı sürdürüyoruz. Buradan da bir kez daha saygılarımı sunuyorum."

"DÜNYAYA BARIŞIN GELMESİ İÇİN DUA EDİN"

İftar yemeğine video mesaj ile katılan Fastiv Belediye Başkanı Mykhailo Netiazhuk, mesajında

"Mübarek Ramazan ayında dünyaya barışın gelmesi için dua etmenizi rica ediyorum. Tek kalp

olup, tanrıdan halklarımız için barış, birlik ve refah vermesini isteyebiliriz" dedi.

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