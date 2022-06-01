Başkan Kurt mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Haberler

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çalışan Gençlik Meclisi'nin geleneksel hale getirdiği "Simitler Bizden, Çaylar Esnafımızdan" projesi kapsamında, Eski Marangozlar Sanayi'nde gençlerle bir araya gelen Başkan Altay, "Konya Modeli Belediyeciliğimiz içinde önemli bir başlık olan ortak akıl ile yönetime gençlerimizin katkısı çok büyük. Şehrimizin ekonomik kalkınmasında bu denli önemli rol oynadıklarını görmek bizleri mutlu ediyor. Genç arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

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