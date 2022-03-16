Başkan Kurt Kuyumcular Odası ile buluştu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - . Siyasal ve ekonomik gündem başta olmak üzere birçok konunun konuşulduğu buluşmada, Başkan Kurt Odunpazarı Belediyesinin sosyal yardım modeli Halk Market'e desteklerinden dolayı kuyumculara teşekkür etti. Oda Başkanı Şahin Erden ise Odunpazarı Belediyesi ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Kuyumcular Esnaf ve Sanatkârlar Odası

ile bir araya geldi. Şubat ayında gerçekleşen genel kurulda Eskişehir Kuyumcular Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı seçilen Şahin Erden ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yer aldığı buluşmada, ekonomik krizden, güncel siyasete birçok konuda sohbet edildi.

Eskişehir Kuyumcular Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu ve üyelerinin Odunpazarı Belediyesinin sosyal yardım modeli olan Halk Markete bağışta bulunarak destek olduğunu belirten Başkan Kurt, katkıda bulunanlara teşekkür etti.Başkan Kurt, Erden ve yönetim kurulu üyelerine Halk Market'e destek oldukları için teşekkür ederek, teşekkür belgesi takdim etti. Erden ve yönetim kurulu üyelerine Odunpazarında gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili bilgi veren Başkan Kurt, gerçekleştirdikleri kreş çalışmalarına da değindi. Kaliteli okul öncesi eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu belirten Başkan Kurt, Odunpazarında da çocukların bu haktan faydalanmaları için kreşler açtıklarını kaydetti. Başkan Kurt, daha fazla kreş açmak için Erden ve arkadaşlarından destek istedi.

Odunpazarı Belediyesi ve Başkan Kurt'un çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Eskişehir Kuyumcular Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şahin Erden ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Kurt'a Odunpazarında hayata geçirdikleri projeler için teşekkür etti. Erden ve arkadaşları, Odunpazarı Belediyesi ile yaptıkları iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

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