Başkan Kurt iftarda Korur ailesinin misafiri oldu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin konusu ise ekonomik kriz ve Hasan Polatkan Havalimanı meselesi oldu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Orhangazi Mahallesinde yaşayan Halil Korur ve ailesini ziyaret etti. İftarı Korur ailesi ile yapan Başkan Kurt, aile üyeleri ile sohbet etti. Ev sahipliği için Korur ailesine teşekkür eden Başkan Kurt, tutulan oruçların kabul olmasını diledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ana gündem maddeleri ise ekonomik kriz ve Hasan Polatkan Havalimanı oldu.

ESNAFIN DA VATANDAŞIN DA ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Hamamyolu'nda esnaf olan Halil Korur, Başkan Kurt'a yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Vatandaşın da esnafın da alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Korur, zor günler geçirdiklerinin altını çizdi. Aile üyelerinin çoğunluğu yurt dışında yaşadığı için sık sık yurt dışına çıktıklarını ifade eden Korur, Hasan Polatkan Havalimanındaki uçuşların durdurularak Kütahya'da bulunan Zafer Havalimanına aktarılmasına tepki gösterdi.

HÜKÜMETİN FİYAT SABİTLEME ÖNERİSİNE DEĞİNDİ

Temel tüketim maddelerinden giysiye, ayakkabıya kadar birçok şeye zam geldiğini belirten Başkan Kurt, yılbaşında asgari ücrete yapılan zamların eridiğini kaydetti. Ramazan öncesinde ete zam geldiğine dikkat çeken Başkan Kurt, "Ete, ulaşıma, doğalgaza zam geldi. Zamlardan önce insanlar eti bayramdan bayrama gördüğünü söylüyordu, o da artık hayal oldu. Şimdi de 20 üründe fiyat sabitleme gündeme. Enflasyon sepetinde yer alan, dar gelirli vatandaşların tükettiği yağ, un, şeker, bebek bezi gibi ürünlerin de yer aldığı 20 kalem belirlenecek. Bu ürünlerin fiyatları yılsonuna kadar raflarda sabitlenecek. Ekonomistler fiyat sabitlemenin şimdiye kadar olağan üstü koşullarda uygulandığını söylüyor. Örneğin, Fransız Devrimi

sonrası, fiyat sabitleme uygulanmış. Demek ki biz de olağan üstü dönemler yaşıyoruz, bunun tek nedeni var o da yanlış ekonomi politikaları ve Türkiye'nin yönetilememesi" dedi. Hasan

Polatkan Havalimanı meselesine de değinen Başkan Kurt, "Hasan Polatkan Havalimanı meselesi de aynı sorunlardan kaynaklanıyor. Zafer Havalimanı 'yap-işlet-devret modeli' ve 'garanti ödemesiyle' yapıldı. Şimdi ciddi anlamda zarar ediyoruz. Havalimanını işleten şirkete yolcu başına iç hatlarda 2 Euro, dış hatlarda 10 Euro ödeniyor. İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden, uçmayan yolcular nedeniyle 2044'e kadar para çıkacak. Bu zararı da başta Belçika olmak üzere diğer ülkelerden Hasan Polatkan Havalimanı'na iniş yapanlarla çözmek istediler. Yanlış politikaların faturası da ne yazık ki halka kesiliyor" dedi.Ev sahipliği ve sohbet için Korur ailesine teşekkür eden Başkan Kurt, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

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