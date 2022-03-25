Başkan Kurt 71 Evler Mahallesinde kadınlarla buluştu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Kadınlarla sohbet eden Başkan Kurt, "Sizler iş sahibi olup, kendi ayaklarınızın üstünde güvenle durun diye çalışıyoruz. Ekmek parası kazanın, aile bütçesine katkıda bulunun istiyoruz" dedi.

"Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı" için çalışan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, halk merkezlerinde kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Daha önce Hüsamettin Cindoruk, Ayşe Tuğba Arslan ve Türkan Saylan Halk Merkezlerinde gerçekleşen buluşmalara katılan Başkan Kurt, son olarak 71 Evler Mahallesinde yer alan Aydın Arat Halk Merkezinde kadınlarla bir araya geldi.

KADINLARI DİNLEDİ NOTLAR ALDI

Aydın Arat Halk Merkezindeki atölyelere katılan kursiyerlerin yer aldığı buluşmada Başkan Kurt, kadınlarla bir süre sohbet etti. Kadınların sorunlarını, talep ve dileklerini dinleyen Başkan Kurt, notlar alarak; ilgili müdürlüklere yönlendireceğini söyledi. Başkan Kurt, kadınlara Odunpazarı'nda ve 71 Evler Mahallesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

"KENDİ AYAKLARINIZIN ÜSTÜNDE GÜVENLE DURUN DİYE ÇALIŞIYORUZ"

Kadınlardan halk merkezlerindeki atölyelere katılmalarını isteyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak "Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı" için çalıştıklarını söyledi. Kadınların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak için 15 mahallede 16 halk merkezi açtıklarını belirten Başkan Kurt, kadınların meslek sahibi olmaları için halk merkezlerinde ve kısa adı OMEK olan Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında atölyeler açtıklarını kaydetti. Başkan Kurt, "Sizler iş sahibi olup, kendi ayaklarınızın üstünde güvenle durun diye çalışıyoruz. Ekmek parası kazanın, aile bütçesine katkıda bulunun istiyoruz. Bunun

için hem halk merkezlerimizde hem de OMEK'te atölyeler açıyoruz. Sizler işe giderken gözünüz arkada kalmasın diye Odunpazarı'nda şimdiye kadar 11 kreş açtık. 3 de yeni kreş çalışmamız var. Onları da yakın sürede tamamlayacağız. Yeni eğitim ve öğretim yılında bu kreşlerimizde de eğitime başlamayı planlıyoruz. Bizler sizin için çalışıyoruz. Biliyorum ekonomik olarak zor günlerden geçiyorsunuz. Önümüz Ramazan, bu Ramazan hiç de kolay geçmeyecek. Ama Odunpazarı Belediyesi olarak Halk Marketimiz ve Aşevimiz ile dara düşen hemşehrilerimizin yanında olacağız" dedi.

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