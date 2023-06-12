BAŞKAN KÖSE: TÜRKİYE YÜZYILI, ANKARA YÜZYILI OLACAK

MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, 'Yeni bir zaman dilimine giriyoruz. Türkiye Yüzyılı başladı. Biz inanıyoruz ki, 31 Mart 2024'teki seçimlerde, AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak Ankara Büyükşehir Belediye seçimlerini, hemşerilerimizin desteği ve teveccühü ile kazanacağız ve Türkiye Yüzyılı, Ankara yüzyılı olacak. Güzel Ankara'mızda eser ve hizmet belediyeciliğinin, 25 ilçedeki 6 milyon Ankaralıya ulaşacak şekilde eşit olarak yeniden hak edilen yaşam kalitesinin yakalanacağı bir yüzyıl olacak' dedi.

Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal ile birlikte Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlediği basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yıllık faaliyetini değerlendirdi.

Başkan Köse, burada yaptığı konuşmada, 8 kilometre Dikimevi-Natoyolu hattının projesini ancak tamamlandığını şu ana kadar 1 metre bile metre yapılmadığını söyleyerek, 'Mamak metrosu il ilgili 320 milyon avro yani 8 milyar liralık kredinin onayını Ankara Büyükşehir Meclis'ten verdik. Yurt dışı finasman olduğu Sayın Cumhurbaşkanımız kredinin hazine garantisi ile ilgili onayını imzaladı. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başka işlere daldığı için Mamak metrosu hayal oldu. 'Hacettepe-Bilkent-ODTÜ'den geçen bir raylı sistem yapacağız' dedi, yapmadı. 'Kızılay'ı araç trafiğine kapatarak Cebeci-Dışkapı istikametinde troleybüs yapacağım' dedi, yapmadı. 'Kızılay'a dört bir yerden, Dikimevi, Dışkapı, Beşevler, Dikmen'den ücretsiz servis koyacağız' dedi, yapmadı. 'Monoray Sistemi yapacağız' dedi, yapmadı. 'Ulus trafiğinin yerin altına alacağız' dedi, yapmadı. 'Ulus Tarihi Kent Projesi ile Kızılay'a açık hava AVM'si olacak' dedi, yapmadı. 'İnsanların güvenli bir şekilde kullanabileceği, toplamda en az 32 kilometrelik bisiklet yolunu şehrimize kazandıracağız' dedi, yapmadı. 'Biz, insana dayalı bir trafik öngörüyoruz. İnsanların birçoğunun yürümesini istiyoruz, yürümenin 51 faydası var, bunları proje olarak göstereceğiz' dedi, yapmadı. 'Pik saatlerde ücret daha pahalı olacak, zararı öyle telafi etmeyi düşünüyoruz' dedi, yapmadı? diye konuştu.

'ANKARA'DA ARTIK ULAŞIM SORUNU VAR'

Ankara'da sadece otomobil sayısı her yıl ortalama 70 bin den fazla arttığını ifade eden Köse, 'Şehrin nüfusu da her yıl artıyor. 2019 yılından bugüne seçmen sayısı Ankara'da 360 bin artmış. Bu kadar nüfus ve araç sayısı artmasına rağmen birkaç alt ve üst geçit haricinde ulaşım konusunda Ankara'da yapılan tek bir çalışma ve tek bir proje yok. Şunu söyleyebiliriz; Ankara'da artık ulaşım sorunu var. Bu çerçevede, 4 yılda Mansur Yavaş, hiçbir alternatif proje uygulamaya geçirememiştir. Toplu taşıma için bir kilometre bile metro ya da başka bir alternatif ulaşım sistemi yapamamıştır. Mansur Yavaşa, ulaşım konusunda otobüs ihtiyacı olduğunu söyleyerek, 60 milyon avroluk, yani yaklaşık 1,5 milyar liralık, kredi talebinde bulunmuştur. Biz meclise gelen tüm kredi taleplerine onay verdiğimiz gibi 60 milyon avroluk krediye de onay verdik ve 300 otobüs alımını yaptılar. 300 otobüs bizim onay verdiğimiz kredi ile alındı. Öz kaynak ile alınmadı. Üstelik o tarihte, Mansur Yavaş 'bir kuruş kredi kullanmadık' diye yalan da söyledi. Ankara'da artık ulaşım sorunu var. Bu tam bir beceriksizliktir. Bunun tek sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tır? dedi.

'MANSUR YAVAŞ ANKARA'YI İHMAL ETMİŞTİR'

Ankara'da yoğun yağış geçişlerinin ve hala da yağışlar devam ettiğini kaydeden Başkan Köse, şunları söyledi:

'Neredeyse, yağış olan her yerde sel baskınları oluyor. Yollar, alt geçitler, iş yerleri evler su ile doluyor. Metrolar ilk defa su ile doluyor. Göreve gelmesinin üzerinden 4 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen gözle görülür hiçbir icraatı olmayan Ankara Belediye Başkanı, su baskınları konusunda da sınıfta kaldı. İlk yıllardan itibaren bu konuda biz de belediye meclisinde, mazgallardaki sorundan bahsederek, mazgalların ve ızgaraların düzenli temizliklerinin yapılmadığını, bunun sonucunda tıkanmalar olduğunu, bunun taşkınlara ve sellere sebep olduğunu defalarca dile getirmiştik. Yağmur öncesi, yağmur yağdığında ve sonrası yapılacak işler diye üçe bölecek olursak işleri, daha iyi anlaşılır aslında bu konu. Öncesinde alt yapı ihtiyacı olan yerleri tespit ederek, acil olarak önlem alınmalı. Sel gelme ihtimali olan yerlere ekipler yerleşerek önlem almalı ve yağış ile birlikte stratejik noktalara acil müdahaleler yapılmalı. Bugün Ankara düzenli bir şehirse, büyük sorunları çözülen bir şehirse Ankara, 25 yıldır yapılan hizmetlerden dolayı böyle. Asfalt atarken mevcut mazgalların da kapatıldığı tespitleri vardır. Ankara'da artık alt yapı sorunu da var. Mansur Yavaş, Ankara'yı ihmal etmiştir, görevini yapmamıştır. 4 yılda alamadığınız bu hizmetlerden ve hayat kalitenizin düşmesinden dolayı çok üzgünüz. Geçen zaman geriye getirilmiyor. Önümüze baktığımızda artık yeni bir zaman dilimine giriyoruz. Türkiye Yüzyılı başladı. Türkiye Yüzyılı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, belediyecilikte de yeni yöntemlerle halkımıza yeni hizmetlerin yapılacağı yeni eserlerin inşa edileceği, gönül köprülerinin daha da çok tesis edileceği bir yüzyıl olacak. Biz inanıyoruz ki, 31 Mart 2024'teki seçimlerde, AK Parti olarak, Cumhur ittifakı olarak Ankara Büyükşehir Belediye seçimlerini, hemşerilerimizin desteği ve teveccühü ile kazanacağız ve Türkiye Yüzyılı, Ankara yüzyılı olacak. Güzel Ankara'mızda eser ve hizmet belediyeciliğinin, 25 ilçedeki 6 milyon Ankaralıya ulaşacak şekilde eşit olarak, yeniden hak edilen yaşam kalitesinin yakalanacağı bir yüzyıl olacak.'