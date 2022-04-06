Yozgat Belediyesi e-Belediye ile işlemleri kolaylaştırıyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşların belediyedeki iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için yeni çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, Ekim 2020'de Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Şubat 2021'de e-Belediye sistemlerini vatandaşın hizmetine sunduklarını hatırlatarak, "Bu şekilde iş gücü ve evrak yükünün azalmasını sağladık. E-Belediye sistemine geçerek hemşehrilerimizin işlerini kolaylaştırdık." ifadelerini kullandı.

Belediyeye yapılacak ödemelerin anlaşmalı 10'a yakın banka üzerinden kolaylıkla gerçekleştirildiğine değinen Köse, şunları kaydetti:

"İstenirse otomatik ödeme talimatları verilebiliyor. E-devlet üzerinden abonelik devri, abone feshi, abone başvurusu, bireysel ve kurumsal borç ödeme, beyan bilgisi, tahakkuk bilgisi ve sicil bilgisi sorgulaması hizmetlerini de hemşehrilerimize sunduk."