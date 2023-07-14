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Başkan Köse: 15 Temmuz'da gerekeni yapan milletimizin önünde hiçbir güç duramayacaktır

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MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Köse, 'Biliyoruz ki 15 Temmuz'da gerekeni yapan milletimizin önünde hiçbir güç duramayacaktır. Türkiye yüzyılında devlet-millet el ele kutlu yürüyüşümüze dünya standartlarına ulaşan savunma sanayimiz, güçlenen bilim ve teknolojimizle devam edeceğiz' dedi.

MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Köse, "Biliyoruz ki 15 Temmuz'da gerekeni yapan milletimizin önünde hiçbir güç duramayacaktır. Türkiye yüzyılında devlet-millet el ele kutlu yürüyüşümüze dünya standartlarına ulaşan savunma sanayimiz, güçlenen bilim ve teknolojimizle devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Demokrasi Türkiye Güncel Haberler

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