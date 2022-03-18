Başkan Koçak'dan Çanakkale Zaferi mesajı

ÇANAKKALE (Bültenler) - Ankara Pütürgeliler Derneği Başkanı Güzin Koçak, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yıl dönümünü unutmadı.

Yazılı açıklama yapan Başkan Koçak, "Vatanseverliğin ve cesaretin destanı Çanakkale Zaferimizin 107'inci yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, düşmana karşı göğsünü siper edip tarihin seyrini değiştiren, vatan, bayrak ve bağımsızlık aşkı ile dünyanın yenilmez kabul ettiği emperyalist orduları yenen, cennet vatanımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.Milletimiz Çanakkale ve daha nice zaferleri bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Kahramanlarımızın ruhları şad, makamları yüce, mekânları cennet olsun" dedi.

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